Senadores vão ao Conselho Nacional do MP contra Aras

Senadores lavajatistas acionaram o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) contra o procurador-geral da República, Augusto Aras. Ao todo sete senadores entraram com uma reclamação disciplinar contra Aras na corregedoria do órgão. São eles: Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Eduardo Girão (Pode-CE), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Styvenson Valentim (Pode-RN), Jorge Kajuru (Cidadania-GO), Lasier Martins (Pode-RS) e Leila Barros (PSB-DF).

A turma lavajatista é considerada minoria no Congresso Nacional, onde boa parte dos parlamentares quer ver possíveis abusos da operação apurados.

“Aras ignora a garantia de independência dos procuradores e tenta atuar como um chefe autoritário e retrógrado. É preciso preservar o combate à corrupção e lutar contra a impunidade. Vamos resistir”, disse Alessandro Vieira.