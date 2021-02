Senadores voltam a reclamar de prazo apertado para votar MPs

Um antigo drama do Senado voltou a acontecer nesta quinta-feira, 4. A Casas teve de votar a MP que trata do setor elétrico sem poder fazer alterações. Caso isso acontecesse, ela voltaria para Câmara e acabaria caducando. Claro que os senadores reclamaram. “É fundamental que o Senado deixe de votar medidas provisórias de última hora. Não podemos seguir a reboque do vencimento das MPs”, disse Cid Gomes (PDT-CE).

O Senado já votou uma PEC que altera o rito das medidas provisórias. Só que ela acabou no limbo do Congresso antes de sua promulgação. O problema é a falta de entendimento com a Câmara sobre mudanças feitas pelos senadores. A Casa Alta defendia que não seria necessária nova apreciação dos deputados.