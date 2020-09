Senadores votam hoje projeto que estende para 2021 uso de verba da covid-19

O Senado deve analisar nesta quarta-feira, 9, o projeto de lei que estende até dezembro de 2021 o uso de recursos não aplicados no combate à covid-19 pelos Estados e municípios em ações de saúde e de assistência social relacionadas à pandemia. O projeto é se autoria da senadora Simone Tebet (MDB-MS). Pelas regras atuais, o prazo terminaria neste ano e ficaria com a União a “sobra” do dinheiro não aplicado.

Como revelou o Estadão/Broadcast, o governo federal tinha a intenção de investir os recursos excedentes não aplicados no combate à covid-19 em obras de infraestrutura. Mas a ideia foi rejeitada pelo Tribunal de Contas da União.