Senha vaza e expõe dados de 16 milhões de pacientes de covid

Por conta de um vazamento de senhas em sistema do Ministério da Saúde, pelo menos 16 milhões de brasileiros que foram diagnosticados com covid-19 ou ficaram enquadrados como casos suspeitos (tanto na rede pública quanto na privada) tiveram seus dados pessoais e médicos expostos na internet durante quase um mês, revelou o Estadão, nesta quinta-feira, 26.

Entre os pacientes que tiveram dados divulgados estão autoridades da República, como o presidente Jair Bolsonaro e familiares; o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello; outros seis titulares de ministérios; o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e mais 16 governadores, além dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

De acordo com a reportagem, as informações ficaram expostas após um funcionário do Hospital Albert Einstein divulgar uma lista com usuários e senhas que davam acesso aos bancos de dados de pessoas testadas, diagnosticadas e internadas por covid nos 27 Estados.

As senhas permitiam o acesso a registros lançados em dois sistemas federais: o E-SUS-VE, no qual são notificados casos suspeitos e confirmados da doença quando o paciente tem quadro leve ou moderado, e o Sivep-Gripe, em que são registradas todas as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), ou seja, os pacientes mais graves. Alguns registros de pacientes internados traziam até informações do prontuário, como quais medicamentos foram administrados durante a hospitalização.

Tanto o Hospital Albert Einstein quanto o Ministério da Saúde ficaram sabendo do vazamento pela reportagem. Ambos disseram que as chaves de acesso foram removidas da internet e trocadas nos sistemas. Afirmaram ainda que uma investigação interna será aberta pelo Einstein para apurar as responsabilidades.