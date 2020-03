Será mais uma semana parada no Congresso?

Deputados e senadores já demonstram preocupação com o “ano que ainda não começou” do Congresso Nacional. Alegam, com razão, que por conta das confusões, tanto as causadas pelo governo quanto as que surgem nas Casas Legislativas, nada de relevante conseguiu ser pautado ainda.

Temas como a autonomia do Banco Central e a PEC da Regra de Ouro estão parados, por exemplo. A primeira sessão da comissão mista da reforma tributária foi vista com pessimismo por parlamentares. E ainda as comissões da Câmara não estão funcionando, já que não há entendimento sobre quem fica com cada uma das presidências. No Senado, a pauta deverá andar lentamente. Senadores do Nordeste estão revoltados com a distribuição dos novos benefícios do Bolsa Família e prometem obstruir a pauta caso não ocorra uma revisão.

Nesta semana a perspectiva é que todos os esforços estejam concentrados na votação e aprovação dos Projetos de Lei do Congresso (PLNs), que irão enfrentar resistência tanto na Comissão Mista de Orçamento (CMO) quanto no Plenário. Deputados reforçam o aviso: se não aprovar, a Câmara para e não conseguirá aprovar mais nada neste ano.