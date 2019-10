Moro se cala sobre denúncia contra ministro

Equipe BR Político

Na terra da liga dos combatentes da corrução, o ministro Sergio Moro se recusou a comentar a denúncia apresentada pelo Ministério Público em Minas Gerais contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), nesta sexta, 4. “Essa coletiva é limitada ao tema do encontro, que é o “Em Frente, Brasil” (projeto-piloto de combate à criminalidade). Vou pedir desculpas, mas não vou sair desse contexto”, declarou ele hoje em Curitiba.

Ainda em consonância com o presidente Jair Bolsonaro, que o prestigiou ontem no lançamento da campanha publicitária do pacote anticrime, Moro criticou o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior (Cidadania), que decidiu lançar uma linha telefônica para a população denunciar abusos de policiais dentro do projeto-piloto de Moro lançado hoje. “Acho que foi indelicado da parte dele (do prefeito)”, respondeu ao ser questionado sobre a iniciativa do prefeito. Na live de quinta, 3, Bolsonaro disse indignado que pediria a Moro que retirasse Cariacica do projeto.