Moro: ‘PF é uma instituição com autonomia’

Equipe BR Político

Após ser alvo de críticas do presidente do Congresso no caso Bezerra, o ministro Sergio Moro (Justiça) afirmou nesta sexta, 20, que a Polícia Federal “é uma instituição com autonomia”. A corporação obteve autorização do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, para fazer buscas e apreensões nos gabinetes do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), e do filho dele, deputado Fernando Coelho (DEM-PE). O chefe das Casas legislativas chamou a operação de “desarrazoada e desnecessária”. Pai e filho são investigados por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro.

“A Polícia Federal é uma instituição com autonomia e suas ações são controladas pela Justiça, não tendo o ministro da Justiça qualquer envolvimento em investigações específicas”, afirmou Moro ao Estadão.

Nos bastidores da PF, Moro foi criticado ao longo das últimas semanas por não ter confrontado declarações do presidente Jair Bolsonaro de que poderia mexer na instituição.