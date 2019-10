Moro segue com elogios à intervenção em presídios do Pará

Equipe BR Político

Diante da denúncia de tortura em 13 presídios do Pará, o ministro da Justiça tuitou elogios nesta quarta-feira, 9, à força-tarefa de intervenção penitenciária federal (FTIP), promovida pela pasta e requisitada pelo governador Helder Barbalho. “Presos matavam-se uns aos outros antes disso”, escreveu sobre a ação das facções criminosas dentro das instituições.

Sem especificar quais, Sergio Moro também declarou que “alguns relatos de presos já foram provados serem falsos” e que “juízes de execução e demais autoridades estaduais não reconhecem os abusos”. Ele assegurou que os fatos estão sendo apurados e, se comprovados, os responsáveis serão punidos.

Juiz de execução estadual e demais autoridades estaduais não reconhecem os abusos.Alguns relatos de presos quanto a abusos já foram provados serem falsos.Os fatos estão sendo apurados com rigor pelo DEPEN e por outras autoridades.Ninguém irá tolerar abusos se confirmados. — Sergio Moro (@SF_Moro) October 9, 2019

Feita por 17 dos 28 procuradores do Ministério Público do Pará, a ação de improbidade administrativa é baseada em relatos de parentes de presos, servidores do sistema prisional estadual, agentes federais, representantes da OAB que visitaram unidades e do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, vinculado ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Como você viu no BRP, práticas como uso de formigueiros em presas nuas e até empalamento foram registradas.

Em nota, o Departamento Penitenciário (Depen) negou as alegações de tortura e prepara a compra de câmeras de lapela para agentes que atuam na força-tarefa, como mostra o Globo. Após teste, a ideia é aplicar a iniciativa em todas as instituições sob intervenção, atualmente em vigor no Pará, Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte e Ceará.

Após a ação do MP, Maycon Rottava, coordenador da FTIP, foi afastado do cargo pela Justiça Federal. O Depen tenta reverter a decisão por meio da Advocacia-Geral da União.