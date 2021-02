Sergio Souza: ‘Bancada do Agro não quer aprovar nada na calada da noite’

Marcelo de Moraes

Novo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), o deputado federal Sergio Souza (MDB-PR) é conhecido no Congresso pela sua capacidade de articulação política. À frente de uma das bancadas mais influentes e com mais votos dentro do Parlamento, ele cita os projetos que tratam da regularização fundiária e do licenciamento ambiental como prioritários para a bancada do agronegócio tentar aprovar este ano.

Em entrevista ao BRPolítico, Souza diz que acredita na aprovação das duas propostas, que acabaram não avançando na Câmara no ano passado. O deputado defende que seja feito o convencimento da sociedade, com transparência, em relação à importância dos dois projetos para o País. “Não queremos aprovar nada na calada da noite”, ressalta.

A seguir, os principais trechos da entrevista:

BRP – Quais serão as prioridades da FPA em relação aos projetos que tramitam no Congresso para este ano?

Souza – Do ponto de vista macro, daquilo que é importante para otimizarmos o setor produtivo da agropecuária, para mitigarmos redução de custo e de produção, e para mitigarmos comentários pejorativos com relação ao agro, temos o projeto de regularização fundiária. Ela está pronta para ser votada. Só precisamos fazer com que a sociedade compreenda o que é regularização fundiária. E precisamos dos veículos de comunicação para isso. Vamos promover alguma ação com a sociedade para debater esse tema. Porque ela não é dar terras a quem cometeu crime. Ela não é isso. Se tiver alguém que queira utilizar desse subterfúgio para obter para si a terra da qual ele não tem direito, temos uma legislação que pune isso. A grilagem é crime. Então, isso já está tipificado lá na legislação brasileira.

Os opositores da proposta dizem que o governo quer favorecer quem ocupou terras ilegalmente…

O Estado brasileiro, através da União ou de seus entes federados, para antropizar as regiões, para fazer a colonização, ele distribuiu pessoas, famílias, nesse País inteiro. Principalmente, nas últimas décadas, no Centro-Oeste e no Norte. O Estado promoveu isso. Só não deu o título da terra. Por conta de uma série de situações. Como o cidadão, o produtor rural, recebeu a terra, tem a posse, mas não tem o domínio, nem tem o título, ele não consegue acessar mecanismos de crédito, de financiamento. Então, virou uma área degradada. Uma área em que qualquer supressão de vegetação que seja feita, independentemente de qual época for, será de forma ilegal. Porque ele não tinha o CPF. Lá atrás, ele foi colocado lá dentro na legalidade, lá na posse. O Estado colocou ele. Mas não deu o título. Isso acontece não só no nível das propriedades gerais do Brasil. Mas dentro dos assentamentos também. Cerca de 90% dos assentamentos agrários promovidos pelo Incra não têm título. Temos de dar título a essas pessoas. Os assentamentos foram feitos de maneira correta, honesta e tudo mais. Uma coisa é invasão, grilagem. Lá não. Lá a gente é contra.

Com essa legalização, o senhor acha possível que a fiscalização em relação aos desmatamento seja mais eficiente?

Se tivermos o DNA de quem é dono dessas propriedades, onde a pessoa tem o título, e ela fizer uma supressão de vegetação de forma ilegal, nós saberemos chegar até ela e responsabilizá-la. Porque nós da FPA somos contra qualquer tipo de supressão de vegetação ilegal. Desmatamento ilegal, somos contra. Queimadas ilegais, somos contra. Queremos que a sociedade compreenda esse nosso ponto de vista. Não queremos nada demais, não. Queremos o que é correto e queremos combater o desmatamento e as queimadas ilegais. Porque isso faz mal.

Por que a proposta não foi votada no ano passado?

Nós já tínhamos e temos votos para votar isso. Só que não pode ser uma coisa da maioria contra a minoria. Queremos que a sociedade compreenda a importância desse projeto. Não temos medo de explicar ele nas suas vírgulas para todos. Sem receio. Não temos medo do debate. Queremos o que é correto, o que é certo e o que é justo. Não temos nenhuma dúvida que a gente constrói o número necessário para essa votação no Congresso. Mas não pode ser apenas a vontade da maioria contra a minoria.

Vocês estão tentando trabalhar um convencimento da opinião pública sobre esses projetos?

Queremos que a sociedade compreenda o projeto não apenas nesse caso. Temos também a discussão sobre o licenciamento ambiental. Gente, não é autorizar, de forma sem noção, que seja feito desmatamento. Não é isso. Quando falamos de licenciamento ambiental é para quando se vai se instalar uma indústria, quando se vai construir uma rodovia, uma ferrovia, um porto. É a otimização do País. Porque quanto mais burocrático, quanto mais engessado um país é, mais cara fica a sua produção. Se é mais cara a sua produção, mais cara chega à mesa do consumidor. Se chega mais cara, sobra menos dinheiro no bolso do consumidor para adquirir outros serviços. E a economia acaba deixando de ser muito mais pujante do que poderia ser. Se reduz o custo de produção, nós vendemos lá fora, como é commoditie, no mesmo preço e sobra mais dinheiro no bolso do produtor e daquele que mantém toda a cadeia da logística, infraestrutura, tudo mais. Isso é bom para o País. Gera emprego, gera renda.

A bancada ambientalista também critica essa proposta alegando que ele pode ampliar o desmatamento…

O licenciamento ambiental não é para dizer que agora o produtor rural vai poder desmatar. Não, ele não pode. Já temos leis nesse sentido. Código florestal, lei da Mata Atlântica, etc. Isso já está pronto. Não tem nada a ver. Agora, por exemplo, um produtor rural vai fazer um alojamento para suínos e frangos. Ele vai precisar de um licenciamento ambiental. Porque precisa dizer o que vai fazer com aqueles dejetos, onde ele vai fazer, como vai recuperar a área. Precisa o licenciamento para fazer o esgotamento sanitário. Hoje, o licenciamento ambiental está em resoluções. Queremos transformar isso em lei. Porque a lei traz segurança jurídica. Se você tem segurança jurídica, você reduz o custo de produção e o preço.

O Brasil tem enfrentado críticas no exterior pela sua política ambiental e pela atividade do agronegócio. O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou a dizer que o plantio de soja causava desmatamento na Amazônia. Como o senhor vê isso?

Posse ilegal de terras no Brasil vem desde que o País foi descoberto. O Estado brasileiro é dono de tudo e ele precisa dizer: isso aqui eu vou conceder ao setor produtivo da forma como ele usar. Se nós avançarmos nessa legislação fundiária, não tenho nenhuma dúvida de que diminuiremos enormemente a imagem negativa do Brasil perante o mercado brasileiro e perante o mercado internacional sobre essa questão do desmatamento ilegal. Agora, há também uma interpretação errada. Eu ouvi a fala do Macron. É uma fala de quem não conhece o Brasil. A gente pode falar o seguinte: ‘ô meu companheiro, você não estudou geografia não? Você não sabe o que é o Brasil?’ O Brasil é um país continental e a França e a Espanha juntas cabem aqui no Sul. E a França e a Espanha juntas plantam a mesma área que o Brasil planta. Dá para entender isso? A União Europeia cabe dentro da Amazônia Legal. E nós só temos 8% da soja produzida no Brasil dentro da Amazônia.

O senhor acha que isso é suficiente para melhorar a imagem do País nesse sentido?

No primeiro momento, a gente precisa desmistificar esses preconceitos que existem em relação a esses temas que são caros à sociedade brasileira. Não podemos ter medo e não queremos aprovar nada na calada da noite. Nada. Queremos transparência e acho que o governo também quer essa transparência. Há uma convergência muito boa, uma harmonia muito boa, entre o Executivo e o Legislativo nesse momento. E de maneira muito transparente.

É possível superar essas resistências para fazer essas pautas serem aprovadas?

Vivemos numa democracia. E a democracia é justamente isso. Ela dá liberdade a todos para manifestarem as suas opiniões perante a sociedade no Parlamento. Mas ela é do voto. E o que ganha é o voto da maioria. A minoria não vence. Em lugar nenhum do planeta.