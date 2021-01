Serra e Gabrilli declaram voto em Tebet, mas PSDB fica dividido

Dois senadores do PSDB já declararam voto em Simone Tebet (MDB-MS) para a presidência do Senado. Os dois parlamentares de São Paulo, José Serra e Mara Gabrilli avisaram que estão com a emedebista independentemente da decisão de seu partido. Entretanto, os tucanos não fecharão com Tebet na disputa. Segundo o Broadcast Político, a sigla liberará sua bancada para votar em qualquer candidato.

Colegas senadores, vamos eleger @SimoneTebetms à presidência do Senado. Independência dos poderes e harmonia, sem polarização. Simone representa renovação, seriedade, diálogo, além de valorizar a força da mulher na política. pic.twitter.com/BJCdEmY0OI — Mara Gabrilli (@maragabrilli) January 13, 2021

“Renovar é preciso e estou certo de que sua eleição será um grande avanço. À frente da CCJ, Simone nos mostrou seriedade, firmeza e espírito democrático. Agora, vamos elegê-la a 1ª mulher Presidente do Senado”, disse Serra.”dependência dos poderes e harmonia, sem polarização. Simone representa renovação, seriedade, diálogo, além de valorizar a força da mulher na política”, explicou Gabrilli. Além de ambos, Tebet deverá ter apoio de Tasso Jereissati (PSDB-CE).