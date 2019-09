Servidores aumentam a pressão e pedem saída de Salles

Equipe BR Político

Servidores ambientais do governo federal entregaram uma carta ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com alternativas para solucionar a crise ambiental na qual o governo está imerso. A receita inclui a exoneração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O texto pede a substituição do ministro por “um novo titular que compreenda a importância e a dimensão da pasta, defenda a política socioambiental e não tenha sido condenado por improbidade administrativa”. A carta é assinada pela Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Ascema Nacional), e inclui servidores do Ibama, do ICMBio, do Serviço Florestal Brasileiro e do próprio Ministério do Meio Ambiente.

Os funcionários estão fazendo pressão contra o governo do presidente Jair Bolsonaro em meio à crise ambiental. Na semana passada, servidores do ICMBio entregaram um documento semelhante ao presidente do instituto, Homero de Giorge Cerqueira, pedindo o “fim da política de assédio e intimidação” aos funcionários de órgãos ambientais. A carta continha mais de 350 assinaturas e criticava a postura ambiental do governo.

Críticas semelhantes são feitas na carta entregue a Maia nesta quarta-feira, 4, que recebeu o documento no início da comissão geral que convocou para discutir a questão da Amazônia, de acordo com o Broadcast Político. A carta cita uma escassez histórica de investimentos do Estado brasileiro na conservação da floresta, mas também critica o “discurso governamental hostil aos órgãos e políticas ambientais”. “O que diferencia esta crise de outras anteriores é o desmonte, por ação ou omissão dos atuais gestores, da política ambiental, dirigentes que não têm, em geral, experiência e capacitação para ocuparem os cargos”, escreve a Ascema.

O texto contém uma lista de pedidos para os Poderes Executivo e Legislativo. Para os governantes, os servidores pedem o descontingenciamento dos recursos destinados a órgãos ambientais, a retomada do Fundo Amazônia, e a investigação ao “Dia do Fogo”, dentre outras ações. Aos parlamentares, pedem a suspensão de propostas negativas ao meio ambiente, como a proposta de liberar a caça. Pedem, também, a aprovação do porte de armas aos servidores que atuam efetivamente nas atividades de fiscalização.