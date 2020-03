Servidores da Anvisa ‘consternados’

A Associação dos Servidores da Anvisa (Univisa) afirma ter recebido com “consternação” a notícia de que o diretor-presidente substituto da Anvisa, Antônio Barra, participou ontem, 15, de manifestações ao lado do presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, informa o Broadcast Político. Em nota divulgada há pouco, a Univisa afirma que os dois “descumpriram deliberadamente no dia de ontem as recomendações de segurança estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a prevenção da disseminação do novo Coronavírus (Covid-19)”.

No texto, a associação lembra de todas as recomendações feitas pela própria Anvisa e pelo Ministério da Saúde para mitigar os efeitos da pandemia no Brasil. Segundo os servidores, diante das ações e recomendações, “os colaboradores da Anvisa foram surpreendidos pela mídia, que noticiou a presença do Diretor-Presidente Substituto em evento com aglomeração popular, contrariando algumas das recomendações emitidas pelo Ministério da Saúde”.