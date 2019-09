Sessão de vetos condicionada a demanda de senadores

Equipe BR Político

Os senadores aumentaram o preço político da sessão de votação dos vetos do presidente Jair Bolsonaro. Insatisfeitos já com a ação da PF na semana passada no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, os parlamentares pressionaram o governo e serão atendidos com emendas parlamentares no total de R$ 2 bilhões, segundo informa a Coluna do Estadão. Os senadores ficaram enciumados com a liberação de emendas a deputados para votação da reforma da Previdência. A sessão prevista para esta tarde de terça, 24, no Congresso está condicionada à liberação do crédito suplementar para pagar as emendas.