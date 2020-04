Sete Estados ultrapassam as 100 mortes por covid-19

Sete Estados brasileiros ultrapassam a marca de 100 mortos pela covid-19. Três deles estão localizados na Região Nordeste, dois no Norte e dois no Sudeste. No total, o País registra 4.205 óbitos e 61.888 casos confirmados.

São eles: São Paulo (1.700); Rio de Janeiro (645); Pernambuco (415); Ceará (327); Amazonas (304); Maranhão (112); e Pará (100), de acordo com atualização feita no domingo, 26, pelo Ministério da Saúde.

Na maioria deles, a taxa de letalidade supera a média nacional, que é de 6,8%. Apenas Maranhão (5,0%); Pará (5,4%); e Ceará (5,6%) estão abaixo. São Paulo, epicentro da covid-19 no Brasil, é o único Estado a superar as mil mortes. São 1.700, segundo a atualização mais recente do ministério.