Setembro de desbloqueio orçamentário?

Equipe BR Político

Ao que tudo indica, uma maré de descongenciamento deve acontecer em setembro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo deve descongelar até R$ 14 bilhões do Orçamento na próxima sexta-feira. Segundo ele, a arrecadação de impostos nos últimos dois meses meses foi surpreendente, segundo o Globo.

“Tínhamos feito um contingenciamento no início do ano, começamos a descontingenciar agora. Já vem aí R$ 12, R$ 13, R$ 14 bilhões. Devem vir mais uns R$ 8 (bilhões) por aí à frente. Já estamos conversando”, disse o ministro, ao abrir o IV Fórum Nacional do Comércio, organizado pela Câmara Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), na terça-feira, 18.

No início do ano, o governo bloqueou mais de R$ 30 bilhões em despesas públicas, por causa da frustração de receitas. Também ontem, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, prometeu que o governo vai descontingenciar mais R$ 8,3 bilhões até o fim deste mês.