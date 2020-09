Setor artístico é o mais afetado pela pandemia, diz Ministério da Economia

O governo publicou uma lista com os dez setores econômicos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Segundo a portaria, assinada pelo Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa, a lista “é destinada a orientar as agências financeiras oficiais de fomento, inclusive setoriais e regionais, acerca dos setores mais impactados pela crise ocasionada pelo covid-19”. A portaria está publicada no Diário Oficial da União da última terça, 15.

O ranking das atividades mais prejudicadas é liderado pelas atividades artísticas e de transporte aéreo. De acordo com o Ministério da Economia, a lista foi elaborada com base na variação do faturamento do setor, segundo dados da Receita Federal. Também foi considerada a relevância do setor na economia, tanto por valor agregado (VA), quanto por pessoal ocupado (PO). Além da margem de cada setor, de acordo com as Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As 10 atividades econômicas mais impactadas pela pandemia são: