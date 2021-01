Setor de bares prevê demissão de 20 mil em SP

As novas restrições impostas ao comércio no Estado de São Paulo para frear o novo crescimento de casos de covid-19 no Estado revoltam o setor. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) afirma que 20 mil postos de trabalho devem ser fechados com a medida. Ontem, o governador João Doria (PSDB-SP) afirmou que não vai ceder às pressões do setor. Segundo o governo, uma pessoa morre a cada seis minutos no Estado em razão da doença.

“Não contribuímos para a progressão da pandemia. Qualquer cidadão que frequenta restaurantes e bares que cumprem os protocolos, sabe disso”, disse por nota o presidente da Abrasel, Percival Maricato, reporta o Estadão. Na nota, a entidade argumenta que o fechamento dos bares estimula a ocorrência de festas clandestinas, onde não há seguimento de protocolos de segurança. A Abrasel afirma que 50 mil estabelecimentos já se fecharam no Estado desde o começo da crise.

A Associação Nacional de Restaurantes (ANR) destacou ainda que 84 mil pessoas apenas do setor de bares e restaurantes já perderam seus empregos. “Ao fechar nos fins de semana e feriados, o setor aumenta ainda mais seus prejuízos, principalmente com o fim da lei federal que permitia, em 2020, a suspensão de contratos e redução de jornadas”, informa nota da associação.

A partir de segunda-feira, 25, todo o Estado vai entrar na fase vermelha, de segunda à sexta-feira, de 20h às 6h, e durante todo o dia nos finais de semana e feriados. As medidas serão válidas até o dia 7 de fevereiro.