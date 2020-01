Setor de serviços recua 0,1% em novembro

Equipe BR Político

Após dois meses de crescimento seguido, o volume de serviços recuou 0,1% em novembro, na comparação com outubro, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira, 14, pelo IBGE. Já na comparação com a mesma época do ano anterior, houve crescimento de 1,8%. No acumulado do ano, o setor avançou 0,9%.

De outubro para novembro, houve quedas em três das cinco atividades: transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,7%), serviços de informação e comunicação (-0,4%) e serviços prestados às famílias (-1,5%).

“A perda de fôlego é explicada pelo recuo no setor de transportes, pressionado, principalmente, pelo transporte rodoviário de cargas, que é ligado à indústria, um setor que está tendo dificuldade. Então se há uma perda de ritmo na indústria, isso acaba impactando o transporte rodoviário de cargas”, diz o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo.

Segundo ele, apesar do recuo, o saldo para o mês é positivo.”É uma acomodação dos últimos dois resultados. Tivemos setembro com alta de 1,5% e outubro com alta de 0,8%, acumulando 2,2% no período. Se analisamos de julho a novembro, o volume de serviços cresceu 2,9%”, explica.