Setor de turismo perde R$ 2,2 bilhões, calcula confederação

Um dos setores mais afetados pela pandemia do coronavírus, o turismo calcula perda de R$ 2,2 bilhões em receitas, segundo a Confederação de Bens, Serviços e Turismo. O volume de receitas do setor encolheu 16,7% na primeira quinzena de março, em relação ao mesmo período do ano passado, informa o Estadão. Historicamente, para cada queda de 10% no volume de receitas do turismo, o nível de emprego no setor diminui em 2%, diz a CNC. Apenas as perdas desses 15 primeiros dias de março teriam potencial para a extinção de 115,6 mil postos formais no setor de turismo, alertou o economista Fabio Bentes, da Divisão Econômica da CNC, autor do estudo.

Segundo o levantamento, nas regiões mais afetadas pela disseminação do coronavírus, a queda no nível de atividade do transporte aéreo foi significativa: para cada aumento diário de 10% no número de novos casos, houve uma retração de 3,5% no fluxo de passageiros em relação ao dia anterior.