Pelo movimento no exterior, tudo indica que a sexta-feira 13 será um dia de recuperação no mercado brasileiro. Nesta semana, a Bolsa viveu dias de caos, com três dias de perdas enormes e apenas um dia de forte recuperação (terça-feira). O tombo de quinta, com direito a dois circuit breaker e perda superior a 14%, foi o pior resultado da Bolsa no século.