Shoppings começam a reabrir as portas

Efeito direto da flexibilização do isolamento social que vem ocorrendo nos Estados, até quarta-feira, 22, o setor do varejo contabilizava 43 shoppings centers reabertos em 19 cidades do País, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Até semana passada, todos os 577 centros de compras do País permaneciam fechados, segundo o Estadão.

“O cenário está mudando rapidamente”, relata o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Glauco Humai. “Ainda há muita confusão e incerteza porque a suspensão dos decretos não acontece de maneira organizada. Em cada região é uma realidade”, explica. O presidente da Abrasce estima que, em maio, a maioria ou todos os shoppings já estejam abertos.