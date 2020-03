Shoppings e academias vão fechar temporariamente na capital, anuncia Doria

Equipe BR Político

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta tarde de quarta, 18, que os shoppings e academias de ginástica da região metropolitana de São Paulo deverão ser fechados por tempo determinado em razão da pandemia do coronavírus. Os centros comerciais deverão ter suas atividades encerradas gradualmente até segunda-feira, 23, e assim deverão permanecer até dia 30 de abril. Já as academias deverão fechar gradativamente até domingo, 22. As medidas não se aplicam aos estabelecimentos do litoral e cidades do interior de São Paulo. A secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo, Patricia Ellen da Silva, informou que a decisão foi acordada com o setor.

Além disso, o governador anunciou a ampliação de entregas de medicamentos e parcerias com farmácias e acordo com operadoras de celular para disseminação de informações sobre o coronavírus. A presença de pessoas no Detran e Poupatempo também deverá ser limitada. Segundo Doria, R$ 275 milhões serão destinados contra os efeitos negativos da covid-19 na economia do Estado, R$ 500 milhões a pequenas empresas e outros R$ 500 milhões em créditos subsidiados ao turismo, comércio e economia criativa.