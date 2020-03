‘Show’ no Alvorada era prévia de programa na Record

Equipe BR Político

A performance que o humorista Márvio Lúcio, conhecido como Carioca, fez na quarta, 5, diante de jornalistas para abafar o parco crescimento de 1,1% do PIB brasileiro, com uso de espaço e carro oficiais do governo, serviu para promover o novo programa da Record no qual ele vai estrear no domingo, conforme escreveu em tuíte nesta quinta, 5. “Grande dia. Não percam…”, anunciou o humorista, acrescentando que o entrevistado do début será o presidente Jair Bolsonaro. Carioca ofereceu banana aos jornalistas que trabalham na porta do Palácio do Alvorada.