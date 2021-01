Simone cobra volta imediata dos trabalhos do Congresso

Candidata do MDB à sucessão de Davi Alcolumbre (DEM-AP), Simone Tebet (MS) está cobrando a volta imediata dos trabalhos do Congresso Nacional devido ao caos em Manaus. O aviso da senadora é que, assim como ocorreu na primeira onda da pandemia, a situação na capital amazonense pode acontecer em outras cidades caso providências não sejam tomadas. “Começou por Manaus e pode chegar a outras capitais como aconteceu na primeira onda do Covid-19. É preciso o retorno imediato do trabalho presencial do Congresso Nacional.”

Começou por Manaus e pode chegar a outras capitais como aconteceu na primeira onda do Covid-19. É preciso o retorno imediato do trabalho presencial do Congresso Nacional. https://t.co/r0nLdaTjCz — Simone Tebet (@SimoneTebetms) January 15, 2021