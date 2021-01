A senadora Simone Tebet (MDB-MS) foi a escolhida do MDB para a disputa para a presidência do Senado. Simone comandou a Comissão de Constituição e Justiça nos últimos dois anos e venceu nomes fortes de seu partido para ganhar a indicação. Junto dela, concorreram Eduardo Braga (MDB-AM), líder da legenda na Casa, Eduardo Gomes (MDB-TO), líder do governo no Congresso, e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo no Senado.