Simone quer ‘conquistar’ governo com comissão mista da tributária

Gustavo Zucchi

Com lideranças do Senado avisando que querem ter a proposta de reforma tributária do governo em mãos antes de começar os trabalhos na comissão mista, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) acredita no caminho inverso. Na visão dela, é com o início das discussões que o governo será atraído para o debate. “A Comissão Mista vai ter esse poder de atrair o governo”, disse em seu Twitter, postando uma foto ao lado do ministro Paulo Guedes. “A única forma de a reforma tributária andar é colocar todo mundo para dialogar”, afirmou.