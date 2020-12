Simone: ‘Será candidato do MDB quem tiver mais votos’

Logo após o MDB definir que terá um candidato próprio para a presidência do Senado, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) afirmou que a definição do nome dependerá de quem conseguir mais votos para a disputa. Frisando que a sigla estará unida entorno de um único nome, ela disse que não será uma votação interna que irá definir o postulante ao cargo. São quatro nomes do partido que aparecem como possíveis concorrentes. Além de Simone, que concorreu com Renan Calheiros (MDB-AL) a indicação da legenda em 2019, aparecem os líderes do governo Eduardo Gomes (MDB-TO) e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), e o líder do partido, Eduardo Braga (MDB-AM).