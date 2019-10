Tebet admite ‘desidratação’ da PEC da Previdência

Equipe BR Político

A presidente da CCJ no Senado, Simone Tebet (MDB-MS), que demonstrou insatisfação na semana passada com o adiamento da votação da reforma da Previdência, afirmou nesta terça, 1, à Rádio Eldorado que o texto pode sofrer desidratação na Casa por meio dos destaques. A previsão é de que a PEC vá a plenário nesta terça, 1, mas antes passando pela CCJ, onde será votado o relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), com a análise das 77 emendas apresentadas. “Toda vez que você destaca, é possível sim haver desidratação. Daí a importância de quem é a favor da reforma e da equipe do governo ficarem atentos para não desidratar”, disse.

Paulo Paim (PT-RS) e Eliziane Gama (Cidadania-MA) já declararam que vão tentar aprovar destaques ao texto durante a discussão no plenário. Não são pontos pacíficos as restrições ao abono salarial, benefício pago a quem ganha menos de dois salários mínimos (R$ 1.996) e tem pelo menos 5 anos de cadastro no PIS/Pasep. O texto da reforma assegura o direito apenas a quem tiver renda mensal igual ou menor que R$ 1.364,43.

No cálculo de Tebet, há cerca de 60 votos favoráveis à PEC no plenário. Segundo ela, é “nula” a chance de o texto voltar à Câmara.