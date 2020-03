Simone Tebet diz que PEC Emergencial será lida nesta semana

Equipe BR Político

Mesmo com o coronavírus se espalhando pelo País, a senadora Simone Tebet (MDB-MS), avisou que está mantida a leitura do relatório da PEC Emergencial para está quarta-feira, 18. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado cancelou as audiências públicas desta terça-feira, 17, mas avisou que o senador Oriovisto Guimarães irá apresentar seu parecer conforme o combinado. “Após conversa com autores dos requerimentos, decidi cancelar as audiências públicas de terça-feira na CCJ. Fica mantida, sem prejuízo do calendário, a leitura do parecer da PEC Emergencial como primeiro item da pauta de quarta-feira”, disse para a Agência Senado.