Simone tentará acordo para acelerar reforma

Gustavo Zucchi

A presidente da CCJ do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), avisou que tentará um acordo com os líderes do Senado para que a leitura do relatório de Tasso Jereissati (PSDB-CE) possa acontecer nesta quarta-feira, como era planejado antes do atraso para a entrega do texto. Caso não ocorra o acordo, ela quer convocar sessão extraordinária para quinta ou sexta-feira, a depender do quórum da casa. Na sequência, entra o período de vista antes da votação na Comissão.

