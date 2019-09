‘Sinuca de bico para Bolsonaro’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro está diante de uma “sinuca de bico” na opinião do colunista do Estadão, João Domingos. Em sua coluna desta sábado, domingos trata da delicada questão do projeto de lei do abuso de autoridade. A situação é a seguinte, na opinião de Domingos: se Bolsonaro vetar, se indispõe com o Centrão na Câmara e com o Senado, Casa originária da proposta. Se não vetar quem fica bravo é a turma do ministro Sérgio Moro e o eleitorado fiel ao lava jatismo.

“O próprio presidente já percebeu que está numa situação complicada. ‘Vetando ou sancionando eu vou levar pancada’, disse Bolsonaro ao ser indagado sobre qual destino dará à lei que o Congresso jogou em seu colo e que ali vai queimar até que ele tome uma decisão”, escreve Domingos. “O problema é que, se Bolsonaro vetar o projeto, os partidos que integram o Centrão já prometeram que o derrubam rapidamente. O que poderá significar também uma reviravolta nos votos dos senadores quando examinarem a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada.”