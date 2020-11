Siqueira: Decisão de apoio do PSB no 2º turno caberá a França

Sob o silêncio de Márcio França (PSB) em relação a um possível apoio a um dos candidatos que disputarão o segundo turno em São Paulo, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmou nesta segunda, 16, ao BRP que a decisão por um dos lados na disputa não partirá da executiva nacional da sigla, mas da executiva municipal e do próprio ex-governador.

A decisão, no entanto, não deve sair hoje. França e dirigentes municipais do PSB estão se reunindo com os partidos coligados na cidade. Da aliança na capital fazem parte o PDT, PMN, Avante e Solidariedade. Um evetual apoio a um dos lados deve sair dessas conversas.

Com o PDT compondo a chapa com o vice de França, a tendência é que o partido de Ciro Gomes apoie o PSOL. A sigla, porém, pode também ir por outro lado e pregar a neutralidade no segundo turno em São Paulo. França se colocou, durante toda a campanha, contra o governador João Doria (PSDB).

Nesta segunda-feira, 16, nas redes sociais, França publicou um vídeo em que deu apenas “parabéns” e desejou boa sorte a Guilherme Boulos (PSOL) e Bruno Covas (PSDB). Os dois candidatos foram os principais alvos dos ataques de França durante a campanha em uma estratégia de chegar ao segundo turno e polarizar com Covas, apostando que o cenário de 2018, em que teve mais votos que o PSDB na capital na disputa pelo governo do Estado, se repetiria.

Alvo de pressões, o PDT por enquanto também mantém o silêncio. Depois que integrantes do PT anunciaram o apoio imediato a Boulos, eleitores da esquerda começaram a cobrar Ciro por um posicionamento nas redes. Com a lembrança de um 2018 em que o ex-presidenciável viajou a Paris no segundo turno e se recusou a declarar apoio em Fernando Haddad, o político virou um dos assuntos mais falados na manhã de hoje no Twitter e foi alvo de piadas. “Para onde vai o Ciro Gomes em São Paulo? Vai pro Boulos, pro Covas ou pra Paris?”, questionaram internautas.