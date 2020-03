‘Sistema de Saúde entra em colapso em abril’

O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, traçou um cenário preocupante para empresários brasileiros que tiveram uma teleconferência com o presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 20. Segundo Mandetta, o nosso sistema de Saúde, incluindo o privado, deverá entrar em colapso no final do mês de abril. “Claramente, em final de abril nosso sistema de saúde entra em colapso. Colapso é quando você tem dinheiro, mas não tem onde entrar (nos hospitais)”, afirmou. O ministro disse estar trabalhando para “evitar” esse cenário. “A gente está modelando para ver se trabalhamos com algumas interrupções, segurando o máximo dos idosos que são quem leva ao colapso do sistema.”