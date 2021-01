‘Situação em Manaus escancara as falhas no combate à covid-19’, diz Gilmar

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes chamou de “estarrecedora” a situação enfrentada por Manaus nos últimos dias, em que houve falta de oxigênio em hospitais para atendimento a pacientes da covid-19, que vieram a óbito por asfixia.

Segundo Gilmar, em publicação feita no Twitter na noite de quinta-feira, 14, a situação da capital amazonense reflete as falhas no País no combate à pandemia.

“A situação em Manaus é estarrecedora e, de forma cruel, escancara as falhas no combate à #COVID19. Mais do que nunca é necessária a atuação de todas as esferas de poder. Meus sentimentos a todos que se encontram em meio a essa verdadeira catástrofe. #oxigenioparamanaus”, escreveu o ministro.