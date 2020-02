Skaf sobre apoio a Bolsonaro: ‘Agenda coincide’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro almoçou nesta segunda-feira, 3, em São Paulo, com o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, que é um dos entusiastas da construção do Aliança pelo Brasil, novo partido de Bolsonaro. No encontro, o empresário reafirmou seu apoio ao governo e disse “enxergar com clareza que o rumo está certo”.

“A agenda coincide com a agenda que a Fiesp sempre defendeu. Por essa razão, estamos apoiando o seu governo, não por razões políticas ou partidárias, mas por enxergar com clareza que o rumo está certo”, disse, citando as reformas, informou o Broadcast Político. E completou: “A Fiesp nunca se meteu com política partidária, se mete na política de desenvolvimento do País”.

Como você leu no BRP, Skaf e Bolsonaro articulam uma candidatura conjunta à Prefeitura de São Paulo, e projetam um apoio futuro do presidente a uma nova tentativa do dirigente da Fiesp de disputar o governo do Estado.