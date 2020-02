‘Só concordo com o Guedes na PEC dos Fundos’

Gustavo Zucchi

A posição do senador Otto Alencar (PSD-BA), relator da PEC dos Fundos na CCJ do Senado, é um sinal de que o governo não deve ter vida fácil em suas pautas econômicas na Casa Legislativa. “Não sou governista. Só concordo co o (ministro) Paulo Guedes na PEC dos Fundos”, disse Alencar ao BRP. O senador promete inclusive trabalhar contra outras duas prioridades do governo federal. “A (PEC) emergencial vou fazer de tudo para não aprovar. A MP do Verde e Amarelo também. É uma excrescência contra o trabalhador”, avisou. Sobre os votos para que sua PEC seja aprovada, também disse que não é sua função. “Meu voto será favorável, claro. Mas quem tem que arrumar os votos é o líder do governo.”