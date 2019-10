‘Só o Saci e o Papai Noel não sabiam dessa operação da PF’

Equipe BR Político

O líder do PSL, Delegado Waldir (GO), ironizou a operação da Policia Federal contra o presidente da sigla, Luciano Bivar. Para Waldir, Jair Bolsonaro deu a deixa do que estava por vir ao falar para um correlegionário de que Bivar “estava queimado”, fato que deu início a uma crise no PSL. “Só o Saci Pererê e o Papai Noel que não sabiam dessa operação da PF. Todo mundo sabia depois da fala do presidente na semana passada. Ele deu o recado”, afirmou, ironizando ainda que Bivar deve ter esperado a PF com “um cafezinho”.