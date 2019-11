Só uma alteração no pacote anticrime

Gustavo Zucchi

Agora sem data para chegar ao plenário, o pacote anticrime terá apenas uma alteração pedida pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Nesta terça-feira, 26, o grupo de trabalho que se debruçou sobre o texto se reuniu e decidiu que apenas incluirá novamente no projeto a figura do agente infiltrado, um dos pedidos públicos de Moro na última semana. Todo o resto chegará ao plenário na forma decidida pelos deputados e não do jeito que saiu do Ministério da Justiça. Será um pequeno “aceno” de boa vontade ao ministro, segundo deputados ouvidos pelo BRP. Na reunião de líderes, o pacote não foi incluído na pauta da semana, ao contrário do que estava previsto.