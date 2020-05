Sobe avaliação negativa de Bolsonaro em meio à pandemia, diz Datafolha

De acordo com o Datafolha, os brasileiros estão mais insatisfeitos com o desempenho do presidente Jair Bolsonaro frente à pandemia do novo coronavírus. Levantamento feito entre os dias 25 e 26 de maio mostra que 50% dos 2.069 entrevistados consideram a condução da crise pelo presidente como ruim ou péssimo. O número é 5 pontos porcentuais maior do que em 27 de abril e 17 acima do registrado em 18 a 20 de março, na primeira aferição do tipo.

A aprovação do desempenho de Bolsonaro segue estável, permanecendo nos mesmos 27% de um mês atrás. Já 22% o acham regular na crise. A margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

O levantamento mostra que no Nordeste e no Sudeste, Bolsonaro tem 52% de rejeição à sua atuação. Os mais ricos (62% de ruim/péssimo entre quem ganha mais de 10 salários mínimos) e instruídos (57%) são os mais insatisfeitos.