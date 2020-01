Sobe número de mortos em estradas

Equipe BR Político

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, houve aumento de acidentes com vítimas (mortos e feridos) em 2019 de 3,3% em relação a 2018, subindo de 53.963 para 55.756 pessoas. Já o número de mortos cresceu 1,2% – 63 óbitos a mais que em 2018 – o primeiro aumento em sete anos. De 2012 a 2018, as mortes nas rodovias federais tiveram queda de 39,2%.

No ranking das causas dos acidentes estão a falta de atenção (37,1%), desobediência às normas de trânsito (12,0%), velocidade incompatível com a permitida (8,9%) e consumo de álcool (8,0%). Em números absolutos, as duas maiores vias em extensão no Brasil, a BR-116 e a BR-101, são as rodovias que concentraram o maior número de mortes no ano passado (670 e 656, respectivamente).

“O país precisa encarar a segurança no trânsito como uma pauta constante e prioritária. Esse tema é de extrema relevância para o setor de transporte, uma vez que nossos transportadores estão diariamente expostos aos riscos”, alerta Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte.