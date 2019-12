Sobe reprovação de deputados e senadores

Equipe BR Político

Mesmo com intensa renovação no Congresso na última eleição, é alta a taxa de reprovação do trabalho desempenhado por deputados e senadores. De acordo com pesquisa do Datafolha, 45% dos eleitores reprovam a atuação dos congressistas, dez pontos porcentuais a mais do que no final de agosto. Apenas entre 14% dos entrevistados a avaliação é de ótimo ou bom.

Há um ano, logo após a eleição de 2018, a expectativa da população era bem diferente da percepção atual. 56% dos entrevistados diziam acreditar que os novos congressistas teriam um desempenho ótimo ou bom, número superior ao verificado antes das duas legislaturas anteriores (49% e 40%).

O Datafolha ouviu 2.948 pessoas em todo o Brasil, nos dias 5 e 6 de dezembro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%, segundo a Folha.