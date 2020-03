Sobem para 13 os casos de coronavírus no Brasil

Gustavo Zucchi

Números atualizados do Ministério da Saúde mostram que já chega a 13 o número de infectados com o coronavírus no Brasil. Segundo os dados da pasta, são 10 casos confirmados em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um na Bahia e um no Espírito Santo. No DF, uma mulher ainda aguarda a contraprova para ter a infecção confirmada. Em todo o País, são 768 suspeitos de estarem com a doença. O Ministério avisou que passará a monitorar pessoas com sintomas que chegarem da Europa, América do Norte, Ásia e Oceania, com atenção especial para turistas australianos.