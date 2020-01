‘Soberania é uma palavra que falta no dicionário de Guedes’

Equipe BR Político

A deputada federal, Margarida Salomão (PT), criticou a decisão do ministro da Economia, Paulo Guedes, de aderir ao Acordo de Compras Governamentais que abre licitação para o capital estrangeiro. O pronunciamento foi dado por Guedes nesta terça-feira, 21, durante Fórum Econômico Mundial, em Davos.

A professora universitária, que foi reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora por dois mandatos consecutivos, acredita que a adesão fere na soberania do País. “Soberania é uma palavra que falta no dicionário de Paulo Guedes. Ele arrancou a página fora.”, disse Margarida, que chamou Guedes de “príncipe do ultraliberalismo”.