Soberania une direita e esquerda

Vera Magalhães

A defesa da soberania nacional, quem diria, uniu direita esquerda. O ex-ministro de Dilma Rousseff e ex-deputado pelo PC do B Aldo Rebelo defendeu a posição do presidente Jair Bolsonaro em relação a conduta voltada à Amazônia, em entrevista ao Estadão. “A abordagem da questão da Amazônia a partir de uma perspectiva que não é a das ONGs, que tratam a floresta como um santuário desantropizado. Ou seja, para essas pessoas, parece que não mora ninguém na Amazônia. E lá vive a população mais abandonada no Brasil, que são os índios e ribeirinhos, com a mais alta taxa de mortalidade e analfabetismo. Eu vi municípios sem médicos e que dependem da única instituição que esta lá presente: as Forças Armadas. O presidente abordou corretamente essa outra Amazônia praticamente desconhecida.”