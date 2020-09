Sobre 5G, presidente cita critério de ‘proteção de dados’

Sobre a possibilidade de a empresa chinesa Huawei participar de leilão para introduzir a tecnologia 5G no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro usou o mesmo argumento de seu homólogo Donald Trump, apesar do tom mais moderado que o adotado pelo republicano, de que é preciso prezar pela proteção de dados, mas sem citar o país asiático aliado. Em seu discurso de abertura da 75ª Assembleia-Geral da ONU, o chefe do Planalto relacionou na fala a hidroxicloroquina com a tecnologia.

“A pandemia deixa a grande lição de que não podemos depender apenas de umas poucas nações para produção de insumos e meios essenciais para nossa sobrevivência. Somente o insumo da produção de hidroxicloriquina sofreu um reajuste de 500% no início da pandemia. Nesta linha, o Brasil está aberto para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e inovação, a exemplo da indústria 4.0, da inteligência artificial, nanotecnologia e da tecnologia 5G, com quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados”, afirmou.