Cloroquina só com eletrocardiograma, diz entidade de cardiologia

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), em nota divulgada nesta sexta-feira, 22, afirma não recomendar o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina como tratamento inicial de pacientes com diagnóstico da covid-19, como orientou o Ministério da Saúde. A SBC informa que não mudará seu posicionamento enquanto não houver comprovação científica da sua eficácia como tratamento para o coronavírus.

Se o paciente decidir utilizar o medicamento, a entidade orienta que sejam realizados “eletrocardiogramas a fim de avaliar a evolução do intervalo QT, de forma a subsidiar o médico quanto a pertinência de se persistir no tratamento”. No texto, a SBC também se colocou à disposição para contribuir com as autoridades sanitárias do país na adoção de políticas públicas.