Solidariedade declara apoio a Covas

Mais um partido anunciou o apoio à candidatura do prefeito Bruno Covas (PSDB) no segundo turno em São Paulo. O Solidariedade, que compunha a coligação em torno da candidatura de Márcio França (PSB) no primeiro turno decidiu nesta quarta-feira, 18, apoiar Covas.

“Bruno Covas possui experiência política e administrativa, e também propostas de campanha, que foram fatores determinantes para concluirmos que ele é o candidato com maior qualificação para lidar com as crises políticas, sanitária e econômica que São Paulo e o Brasil estão enfrentando nesse presente momento. Reafirmamos o nosso compromisso para com o povo paulista, defendendo uma administração progressista, moderna e visando sempre melhorias e a igualdade”, diz a nota assinada pelo presidente do diretório municipal do Solidariedade, Pedro Nepomuceno Filho.

Durante o período de convenções partidárias e oficialização das candidaturas à eleição municipal, Marta Suplicy saiu do partido de Paulinho da Força depois de declarar o apoio a Covas em meio à entrada da legenda na coligação de França. Nesta semana, os partidos da coligação de França se reuniram junto ao candidato para combinar apoios. O PDT, que tinha a vice da chapa, declarou hoje apoio a Boulos, no entanto. O PSB de França ainda não anunciou o posicionamento no segundo turno do pleito.