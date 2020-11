‘Solução para pandemia’ é novamente tema em ‘horário eleitoral’ de Bolsonaro

Após três dias em que Jair Bolsonaro faz seu “horário eleitoral” nas redes sociais, é possível perceber que o presidente não tira da cabeça o receio de um novo fechamento devido ao coronavírus. Nesta quarta-feira, 11, esteve com Bruno Engler (PRTB), candidato à prefeitura de Belo Horizonte, e voltou a bater bumbo contra medidas de isolamento social, pelo uso de hidroxicloroquina e criticando a possibilidade de vacinação obrigatória. O jovem deputado estadual, que tem a ingrata tarefa de competir com Alexandre Kalil (PSD), franco favorito na capital mineira, concordou com tudo que o presidente da República falou.