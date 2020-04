SOS Mata Atlântica preocupada com novo decreto de Salles

A possibilidade de que o Ministério do Meio Ambiente emitir um decreto que altera os limites do domínio da Mata Atlântica deixou preocupada a ONG SOS Mata Atlântica. No final da última semana, surgiu a notícia de que a Casa Civil estaria preparando uma minuta de um decreto que exclui certos tipos de formações vegetais das regulamentações do bioma. Isso, segundo a ONG, poderia reduzir em até 10% a abrangência do território protegido.

“É inacreditável, não há outra palavra. Este desgoverno precisa ser freado em suas intenções e agressões contra o meio ambiente e à Constituição Federal que declara a Mata Atlântica como Patrimônio Nacional. Voltamos à década de 1960, quando os governantes estavam a serviço de um modelo insustentável de crescimento”, afirma diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, Mario Mantovani.

Não seria o primeiro movimento recente de Salles tratando do bioma. O ministro do Meio Ambiente também anistiou proprietários rurais que desmataram e ocuparam áreas de proteção da Mata Atlântica até 2008, permitindo o retorno para produção nestes locais.