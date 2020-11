Com 57,77% dos votos apurados neste momento na Capital paulista, Bruno Covas (PSDB) lidera a eleição municipal com 32,81% dos votos, seguido de Guilherme Boulos (PSOL), com 20,35%, e Márcio França (PSB), com 13,65%.

Em quarto, vem Celso Russomanno (Republicanos), com 10,49% e, na sequência, Arthur do Val (Patriotas), com 9,77%.